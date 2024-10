Börse Zürich in Rot: SMI zum Start des Freitagshandels im Minus

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 12 164,72 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,439 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,153 Prozent auf 12 154,39 Punkte an der Kurstafel, nach 12 173,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 12 164,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 145,85 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,13 Prozent abwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 25.09.2024, einen Stand von 12 148,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, wies der SMI einen Wert von 12 105,54 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, notierte der SMI bei 10 400,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,90 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Holcim (+ 0,68 Prozent auf 83,14 CHF), UBS (+ 0,43 Prozent auf 28,09 CHF), Lonza (+ 0,36 Prozent auf 557,40 CHF), Sonova (+ 0,35 Prozent auf 313,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,31 Prozent auf 48,52 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sika (-0,89 Prozent auf 245,80 CHF), Logitech (-0,57 Prozent auf 69,86 CHF), Richemont (-0,39 Prozent auf 127,95 CHF), Swiss Life (-0,28 Prozent auf 715,60 CHF) und Swiss Re (-0,27 Prozent auf 111,95 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 121 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 235,821 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

