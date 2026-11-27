BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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27.11.2026 13:57:01
BP Launches Spain's Largest Green Hydrogen Plant With Iberdrola
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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27.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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27.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
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27.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
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27.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
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26.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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26.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
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26.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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26.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.11.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,66
|1,08%
|Iberdrola SA
|23,19
|0,83%
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