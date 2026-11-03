BP Aktie
|7,09EUR
|-0,05EUR
|-0,73%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Pence belassen. Analyst Joshua Stone hob in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalsberichte aus der europäischen Ölbranche hervor, dass die Unternehmen die Gewinnerwartungen nunmehr zwei Quartale in Folge übertroffen hätten. Dies sei umso beeindruckender, da die Schätzungen im Monat vor der Veröffentlichung der Zahlen um 15 Prozent nach oben korrigiert worden seien, schrieb er. Eni und BP haben seines Erachtens die positivsten Berichte veröffentlicht./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 20:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
7,25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,81 £
|
Abst. Kursziel*:
24,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,03%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
17:58
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
02.11.26
|Gewinne in London: FTSE 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|7,08
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG