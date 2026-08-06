BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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06.08.2026 06:00:24
BP North Sea exit presents wake-up call on Scottish energy
Blow to oil and gas industry comes as renewables projects are falteringWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,03
|-1,34%
|BP plc (Spons. ADRS)
|35,90
|-1,91%
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|97,40
|1,25%
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