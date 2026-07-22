BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Seit April habe der Aktienkurs um zehn Prozent nachgegeben, schrieb Joshua Stone in einer Studie am Mittwoch. Gründe seien der Rücktritt des Chairman und gesunkene Ölpreise. Den Pfad zum Abbau der Verschuldung verfolge der Öl- und Gaskonzern jedoch weiter und die Qualität der Konzernanlagen verbessere sich./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 14:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6,75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,40 £
|
Abst. Kursziel*:
25,09%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
5,36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,93%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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