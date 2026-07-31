NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 1. August anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria wies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf wichtige Bereiche hin, denen Beachtung geschenkt werden dürfte. Dies seien etwa noch mehr "außergewöhnliche" Ölgeschäfte, Veräußerungen und strategische Prioritäten./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:19 / EDT





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