BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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31.07.2026 15:08:46

BP Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor den am 1. August anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria wies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf wichtige Bereiche hin, denen Beachtung geschenkt werden dürfte. Dies seien etwa noch mehr "außergewöhnliche" Ölgeschäfte, Veräußerungen und strategische Prioritäten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:19 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,51 £ 		Abst. Kursziel*:
26,93%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5,50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
27,30%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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