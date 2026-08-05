ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Die Selbsthilfemaßnahmen des Öl- und Gaskonzerns zeigten Wirkung, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Geschäftsbereiche hätten sich besser entwickelt als angenommen. Es gebe weiteres Potenzial in puncto Verschuldung, Kostensenkungen und Änderungen im Konzernportfolio./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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