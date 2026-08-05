BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Die Selbsthilfemaßnahmen des Öl- und Gaskonzerns zeigten Wirkung, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Geschäftsbereiche hätten sich besser entwickelt als angenommen. Es gebe weiteres Potenzial in puncto Verschuldung, Kostensenkungen und Änderungen im Konzernportfolio./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6,75 £
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,28 £
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Abst. Kursziel*:
27,79%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
5,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,11%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
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KGV*:
-
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