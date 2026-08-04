BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria attestierte dem Öl- und Gaskonzern ein starkes Quartal. So liege das Nettoergebnis über der Konsensschätzung, so der Experte am Dienstag. Jede Geschäftseinheit haben die Markterwartungen übertroffen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
7,00 £
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
5,60 £
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Abst. Kursziel*:
24,98%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
5,61 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,78%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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