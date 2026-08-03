BP Aktie
|6,35EUR
|-0,15EUR
|-2,25%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Mit einem etwaigen Verkauf des Ölgeschäfts in der Nordsee übe BP Druck auf die zuständige Regulierungsbehörde unter der neuen Regierung aus, schrieb Mark Wilson in einer Studie am Montag. Ein solcher Deal zeige auch, dass der Ölriese unter der neuen Chefin Meg O'Neill keine Maßnahmen scheue, um die neue Strategie eines einfacheren Konzerns umzusetzen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5,20 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5,42 £
|
Abst. Kursziel*:
-4,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,38%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:28
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 zum Start im Seitwärtstrend (finanzen.at)
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09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
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31.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|BP-Aktie kaum verändert: Verkaufsprozess für Nordsee-Anteile eingeleitet (Dow Jones)
|
31.07.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
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|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|22.07.26
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|UBS AG
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|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,34
|-2,40%
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|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets