NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet nach den starken Eckdaten mit im zweistelligen Prozentbereich steigenden Markterwartungen, wie er am Mittwoch schrieb./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:16 / BST



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