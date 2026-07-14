BP Aktie
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|1,79%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
14.07.2026 09:41:47
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting rechnet nach den starken Eckdaten mit im zweistelligen Prozentbereich steigenden Markterwartungen, wie er am Mittwoch schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,50 £
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,19 £
|
Abst. Kursziel*:
6,03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,59%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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