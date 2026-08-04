BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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04.08.2026 10:33:51

BP Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Ähnlich wie beim Kontrahenten Shell liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um rund zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Matthew Lofting in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Finanzzahlen des Öl- und Gasproduzenten seien alles in allem solide./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
5,60 £ 		Abst. Kursziel*:
-1,80%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
5,63 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,26%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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