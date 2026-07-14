BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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14.07.2026 21:33:55

BP Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Die Sparte Customer & Products dürfte ein deutlich höheres operatives Ergebnis (Ebit) verzeichnet haben, schrieb Mark Wilson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5,16 £ 		Abst. Kursziel*:
0,68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5,17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
0,66%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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