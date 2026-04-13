BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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13.04.2026 12:50:46
BP Strengthens Exploration Pipeline With Namibia Offshore Play
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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15.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.04.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
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15.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
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14.04.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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14.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
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14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|BP PLC 8 % Cum.1st Pref.Shs
|1,46
|0,00%
|BP plc (Spons. ADRS)
|39,00
|0,00%
|BP plc (British Petrol)
|6,49
|-0,09%
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