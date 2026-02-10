BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
10.02.2026 12:22:43
BP Suspends Share Buybacks as Profit Slumps
The British energy giant said it would put money toward new oil and gas opportunities ahead of the arrival of its new chief executive, Meg O’Neill.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:27
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
|
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
|
10.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)