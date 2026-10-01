FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte rechnet beim Chemikalienhändler für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 378 Millionen Euro, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 11. November schrieb. Damit sieht er sich etwas unter dem Konsens./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET





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