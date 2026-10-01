Brenntag Aktie
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte rechnet beim Chemikalienhändler für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 378 Millionen Euro, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 11. November schrieb. Damit sieht er sich etwas unter dem Konsens./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,46%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
30.09.26
|DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
28.09.26
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.at)
|
24.09.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Underweight (finanzen.at)
|
23.09.26
|DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
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|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
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Aktuelle Aktienanalysen
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|30.09.26
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|30.09.26
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|30.09.26
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|30.09.26
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|30.09.26
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