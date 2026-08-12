Brenntag Aktie
|61,10EUR
|-1,24EUR
|-1,99%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Resultate seien stark und lägen nahe an den Konsensschätzungen, schrieb Chetan Udeshi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe vom Konflikt im Nahen Osten profitiert und höhere Verkaufspreise erzielen können./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
61,64 €
|
Abst. Kursziel*:
-28,62%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
61,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,99%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
16:00
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16:00
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:22
|UBS AG: Neutral für Brenntag SE-Aktie (finanzen.at)
|
10:28
|Underweight für Brenntag SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)