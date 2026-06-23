Brenntag Aktie
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachgelassen habe, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien des Chemiehändlers Brenntag gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
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Unternehmen:
Brenntag SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
53,80 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
54,26 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
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KGV*:
-