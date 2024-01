Buy für Heidelberg Materials-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 96 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die am 22. Februar anstehenden Zahlen, die ein weiteres solides Quartal belegen sollten, habe er seine Schätzungen für den Baustoffehersteller überarbeitet, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2024 an - für das vergangene Quartal liege seine diesbezügliche Schätzung über der Konsensprognose./gl/la





Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:18 Uhr bei 83,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 24,28 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34 695 Stück gehandelt. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 3,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.03.2024 erwartet.

