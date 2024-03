Buy für MTU Aero Engines-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 215 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erste Signale des Triebwerkherstellers für 2024 erschienen ihm übermäßig vorsichtig, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Analystenkonferenz sei aber insgesamt positiv gewesen, auch was die GTF-Problematik anbelange.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 08:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 227,60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14,24 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via Frankfurt MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte die MTU Aero Engines-Aktie um 16,9 Prozent. MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren.

