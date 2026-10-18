Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.10.2026 11:30:00
Can Alphabet Stock Double By 2030?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) might have what it takes to double in value by 2030. It is in the middle of a correction, but its 35% return during the past year shows what is possible when the stock gains momentum. Artificial intelligence (AI) is a major catalyst that continues to light up every part of the business. Here's what it would take for Alphabet to double by the end of the decade.
Google Cloud used to be a cash drain for the company, but it's now the centerpiece of the stock's recent gains. The cloud platform's revenue rose 82% year-over-year in the second quarter, compared to a 32% year-over-year growth rate in Q2 2025.
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|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
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|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
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