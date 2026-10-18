Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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18.10.2026 11:30:00

Can Alphabet Stock Double By 2030?

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) might have what it takes to double in value by 2030. It is in the middle of a correction, but its 35% return during the past year shows what is possible when the stock gains momentum. Artificial intelligence (AI) is a major catalyst that continues to light up every part of the business. Here's what it would take for Alphabet to double by the end of the decade.

Image source: Getty Images

Google Cloud used to be a cash drain for the company, but it's now the centerpiece of the stock's recent gains. The cloud platform's revenue rose 82% year-over-year in the second quarter, compared to a 32% year-over-year growth rate in Q2 2025.

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04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
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