Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
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23.07.2026 07:05:26
Cembra greift mit Santander-Deal im Autogeschäft an
Cembra steigert im ersten Halbjahr den Gewinn und senkt die Kosten deutlich. Gleichzeitig baut die Bank ihr Fahrzeugfinanzierungsgeschäft mit einer bedeutenden Akquisition aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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