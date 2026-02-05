Santander Aktie

10,52EUR -0,08EUR -0,77%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

05.02.2026 12:32:18

Santander Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Santander von 10 auf 10,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler sieht die überraschende Übernahme von Webster neutral, wie er am Donnerstag schrieb. Die Quartalszahlen der Spanier seien stark gewesen. Der Experte hält die Aktien aber für fair bewertet./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Halten
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
10,62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
10,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

