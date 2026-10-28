Santander Aktie
|10,85EUR
|-0,48EUR
|-4,27%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,25 Euro auf "Outperform" belassen. Die spanische Bank habe bei den Kosten Fortschritte gemacht, während die Margen etwas schwach aussähen, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürften die Auswirkungen der jüngsten Wahlen in Brasilien auf die Finanzziele im Fokus stehen. /rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13,25 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
10,94 €
|
Abst. Kursziel*:
21,14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
10,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,12%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11,30
|-0,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.