ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe weitgehend im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch nach Quartalszahlen. Negativ hebt er vor allem das Brasilien-Geschäft hervor, positiv die Kernkapitalquote./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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