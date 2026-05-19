Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
19.05.2026 18:03:57
Coca-Cola vs. PepsiCo: Scale vs. Stability in Revenue
These beverage competitors show noticeably different revenue profiles. Coca-Cola (NYSE:KO) has historically been the more consistent performer in terms of revenue. Its stock has also significantly outperformed PepsiCo (NASDAQ:PEP) over the past two years. Coca-Cola primarily manufactures, markets, and sells a wide variety of nonalcoholic beverages, concentrates, and syrups to distributors and retailers worldwide. It generated $49 billion in trailing-12-month revenue.It recently appointed Henrique Braun as its new chief executive officer and expanded its global marketing agreements in spring 2026. The company reported a net income margin of approximately 32% for the quarter ended April 3, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
19.05.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
19.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
19.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
19.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|24 140,00
|0,37%
|Coca-Cola Co.
|70,46
|-0,18%
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 330,00
|0,08%
|PepsiCo Inc.
|129,52
|-0,05%