Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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19.05.2026 18:03:57

Coca-Cola vs. PepsiCo: Scale vs. Stability in Revenue

These beverage competitors show noticeably different revenue profiles. Coca-Cola (NYSE:KO) has historically been the more consistent performer in terms of revenue. Its stock has also significantly outperformed PepsiCo (NASDAQ:PEP) over the past two years. Coca-Cola primarily manufactures, markets, and sells a wide variety of nonalcoholic beverages, concentrates, and syrups to distributors and retailers worldwide. It generated $49 billion in trailing-12-month revenue.It recently appointed Henrique Braun as its new chief executive officer and expanded its global marketing agreements in spring 2026. The company reported a net income margin of approximately 32% for the quarter ended April 3, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 24 140,00 0,37% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 70,46 -0,18% Coca-Cola Co.
PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 12 330,00 0,08% PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
PepsiCo Inc. 129,52 -0,05% PepsiCo Inc.

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