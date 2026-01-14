UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Alleingang?
|
14.01.2026 14:15:00
Commerzbank-Aktie im Spannungsfeld: Übernahme oder eigenständige Zukunft?
• Investorenforum in New York: Stand-Alone-Strategie im Fokus
• Jahresbilanz 2026 als entscheidender Prüfstein?
Die Commerzbank-Aktie steht derzeit unter intensiver Beobachtung von Anlegern. Auslöser sind vor allem die jüngsten Aussagen von UniCredit-CEO Andrea Orcel, die Zweifel an einer zeitnahen Vollübernahme durch UniCredit nähren. Wie unter anderem Börse Express berichtet, hat dieser kürzlich eine Übernahme unter den aktuellen Bewertungsbedingungen als wirtschaftlich unvernünftig erklärt. Orcel hätte betont, dass die hohe Bewertung der Commerzbank eine zentrale Hürde für einen Aufkauf darstellt, obwohl UniCredit inzwischen knapp 29 Prozent der Anteile hält.
Bewertungslücke bremst Übernahmepläne
Orcel verwies auf die Bewertungsdiskrepanz: Die Commerzbank sei deutlich teurer bewertet als UniCredit. UniCredit dürfte kaum bereit sein, einen hohen Aufschlag für die restlichen Anteile zu zahlen, so die Einschätzung von Experten laut mehrerer Medienberichte.
Die Commerzbank steht damit vor einem Geduldsspiel: Die hohe Bewertung spiegelt laut Experten das Vertrauen in die Stand-Alone-Strategie wider, gleichzeitig reduziert sie aber die Attraktivität des Instituts als Übernahmeziel. Sollte die Übernahmefantasie weiter abnehmen, könnte die Aktie unter Druck geraten - vor allem, wenn die operativen Ergebnisse die hohen Erwartungen nicht erfüllen.
Der Übernahmeprozess zieht sich bereits seit Herbst 2024 hin. Das Bundeskartellamt hatte im April 2025 zwar grünes Licht für eine weitere Beteiligungsaufstockung der UniCredit gegeben, eine finale Entscheidung steht jedoch noch aus.
Commerzbank als Finanzplattform für DAX-Schwergewichte
Zusätzlich stärkt die Commerzbank ihre Position als Vermittler zwischen deutschen Unternehmen und internationalen Investoren. Beim German Investment Seminar, das vom 12.- 14. Januar 2026 stattfindet und gemeinsam mit ODDO BHF veranstaltet wird, treffen sich DAX-Schwergewichte mit institutionellen Anlegern.
CEO Bettina Orlopp würde beim German Investment Seminar 2026 zeigen, dass die Bank operativ stark genug für den Alleingang ist, wie Stock-World berichtet. Zentral bleibt die Frage: Wie glaubwürdig ist diese Standalone-Strategie angesichts eines Großaktionärs mit Übernahmeabsichten?
So reagiert die Aktie
Die Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel 0,67 Prozent höher bei 36,01 Euro. Dennoch liegt der Kurs - getragen vor allem von Übernahmefantasien - auf Jahressicht noch rund 110 Prozent im Plus. Ein entscheidender Termin ist der 11. Februar 2026, wenn die Commerzbank ihre Jahresbilanz vorlegt. Dann wird sich zeigen, ob die Stand-Alone-Strategie von CEO Orlopp den Markt überzeugt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Commerzbank-Aktie unter Abgabedruck: UniCredit-Chef Orcel relativiert Übernahmefantasie (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Commerzbank-Aktie nach 2025-Rally: Kartellamt erteilt UniCredit grünes Licht für weitere Anteilskäufe (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 freundlich (finanzen.at)