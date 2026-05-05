UniCredit Aktie

68,05EUR 4,81EUR 7,61%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 17:10:08

UniCredit Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte der italienischen Großbank einen sehr starken Jahresauftakt. Mit Blick auf eine Übernahme der Commerzbank rechnet er nicht damit, dass Unicredit ihren Anteil kurzfristig auf über 50 Prozent erhöht, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Kaufen
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
68,07 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
68,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
17:10 UniCredit Kaufen DZ BANK
11:35 UniCredit Overweight Barclays Capital
09:11 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
21.04.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 68,05 7,61% UniCredit S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

17:10 UniCredit Kaufen DZ BANK
15:37 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:59 Apple Neutral UBS AG
14:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
14:56 Under Armour Buy UBS AG
14:55 United Parcel Service Buy UBS AG
14:54 FedEx Buy UBS AG
14:35 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:31 SAP Overweight Barclays Capital
14:18 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
14:14 Airbus Overweight Barclays Capital
14:11 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
14:09 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
13:35 National Grid Outperform Bernstein Research
13:34 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:33 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
13:32 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
13:32 GSK Outperform Bernstein Research
13:31 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 Enel Underperform RBC Capital Markets
13:29 Santander Halten DZ BANK
13:28 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:27 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
13:26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
13:25 Stellantis Kaufen DZ BANK
13:24 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:24 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:23 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
13:22 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
13:20 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:17 Yara International ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:17 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13:15 BASF Buy Deutsche Bank AG
13:14 SAP Buy UBS AG
13:12 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:11 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:10 AB InBev Outperform Bernstein Research
13:09 Fraport Hold Warburg Research
13:08 DHL Group Hold Warburg Research
13:08 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:08 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13:07 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 STMicroelectronics Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen