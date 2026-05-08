UniCredit Aktie

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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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08.05.2026 21:00:32

UniCredit Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der italienischen Großbank habe sie ihre Ergebnisprognose (EPS) für 2026 um 3 Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:44 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70,31 € 		Abst. Kursziel*:
26,58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,69%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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