LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 81 auf 82,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Bank verzeichne solide operative Trends, schrieb Paola Sabbione am Mittwoch. Es öffneten sich mehrere Wachstumsfronten. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / GMT



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