UniCredit Aktie

67,53EUR 4,29EUR 6,78%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 11:35:39

UniCredit Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die italienische Großbank habe die Konsensschätzungen in allen Bereichen übertroffen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie hob jedoch insbesondere die Ertragsentwicklung hervor und auch das höher gesteckte Ziel für den Nettogewinn./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,55 € 		Abst. Kursziel*:
19,91%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,95%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
11:35 UniCredit Overweight Barclays Capital
09:11 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
21.04.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
21.04.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 67,32 6,45% UniCredit S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

11:54 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
11:45 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
11:35 UniCredit Overweight Barclays Capital
11:31 Fraport Overweight Barclays Capital
11:24 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
11:12 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:46 AB InBev Overweight Barclays Capital
10:45 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:23 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
10:10 Rheinmetall Buy UBS AG
10:09 Springer Nature Overweight Barclays Capital
10:08 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:12 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:09 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:09 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:49 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:28 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 KION GROUP Outperform Bernstein Research
08:07 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:32 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
07:15 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:15 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
06:54 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
06:16 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 Walmart Buy UBS AG
04.05.26 McDonald's Buy UBS AG
04.05.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen