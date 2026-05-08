Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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08.05.2026 10:35:01

Commerzbank streicht weitere 3000 Vollzeitstellen

Die Antwort der Commerzbank auf die Übernahmepläne der Unicredit soll mit ehrgeizigeren Gewinnzielen gegeben werden. Die Strategie sieht auch die Streichung von Tausenden Stellen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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