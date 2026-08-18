Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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18.08.2026 11:58:44
Comparing Amazon.com With Industry Competitors In Broadline Retail Industry
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Nachrichten zu Amazon
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14.08.26
|Sport-Investment von Jeff Bezos: Amazon-Aktie bewegt sich nach Liverpool-Einstieg kaum (dpa-AFX)
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13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
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|31.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|31.07.26
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Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.