QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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04.06.2026 06:45:00
Computex: Sparsame Mini-PCs mit Qualcomm Snapdragon X2 Elite und Intel Core 300
Asus präsentiert den ersten Mini-PC mit schnellem ARM-Prozessor. Zudem gibt es auf der Computex lüfterlose Modelle und solche für Embedded-Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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