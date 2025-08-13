Continental Aktie

Analyse im Fokus 13.08.2025 12:13:45

Continental-Analyse: Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Die Continental-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. In einer Zeit, in der Reifenhersteller Wettbewerbsdruck aus Ländern wie China, Japan und Südkorea spürten, beschäftigte sich Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nun auch mit dem Reifenmarkt in Indien. Die Bedrohung bei Premium-Verbraucherreifen sei gering, bei Reifen für Offroad-Nutzfahrzeuge (OTR) jedoch realer.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Continental-Aktie musste um 11:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 73,38 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 12,78 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 25 684 Continental-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 ging es für das Papier um 17,4 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Continental,gopixa / Shutterstock.com

