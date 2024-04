Continental im 1. Quartal mit rückläufigem Umsatz und Rendite

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental hat wegen verzögerten Produktanläufen, steigenden Kosten und einer schwächeren Entwicklung in Europa weniger umgesetzt als im Vorjahr. Zudem sackte die bereinigte operative Rendite gegenüber dem Vorjahr auf Konzernebene auf rund 2,0 Prozent nach noch 5,6 Prozent im Vorjahr ab, wie der DAX-Konzern überraschend mitteilte. Auch die von Conti verbreiteten Konsensschätzungen der Analysten wurden verfehlt.

Der Konzernumsatz sank laut Mitteilung auf vorläufiger Basis auf rund 9,8 Milliarden von 10,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Free Cashflow dürfte bei rund minus 1,1 Milliarden Euro liegen. "Operativ verbesserte sich der Cashflow gegenüber dem Vorjahr, jedoch belastete die Zahlung für den Rückkauf von Anteilen an der ContiTech AG in Höhe von rund 500 Millionen Euro das erste Quartal", so das Unternehmen.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Conti.

