Continental Aktie
|64,80EUR
|0,12EUR
|0,19%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung bleibt "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht in Continental seinen Top-Reifenwert. Seit Mitte September habe sich die Aktie des bald reinen Reifenherstellers dank einer guten Geschäftsentwicklung in Europa und Preiserhöhungen in den USA deutlich besser entwickelt als die der Wettbewerber Michelin und Pirelli./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
64,28 €
|
Abst. Kursziel*:
18,23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,28%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|07:13
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|65,40
|1,11%
