WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

07.11.2025 08:57:42

Continental Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der Neuausrichtung mit der Abspaltung von Aumovio und dem geplanten Verkauf von ContiTech gebe es reichlich Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb David Lesne am Donnerstagabend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66,44 € 		Abst. Kursziel*:
20,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

