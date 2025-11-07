Continental Aktie
|66,86EUR
|0,12EUR
|0,18%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der Neuausrichtung mit der Abspaltung von Aumovio und dem geplanten Verkauf von ContiTech gebe es reichlich Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb David Lesne am Donnerstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,44 €
|
Abst. Kursziel*:
20,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
10:37
|Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform (finanzen.at)
|
09:48
|Continental-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Continental auf 76 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
|
06.11.25
|Continental-Aktie steigt jedoch: Continental mit Quartalsverlust nach Spin-off- und Verkaufsbelastungen (Dow Jones)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)