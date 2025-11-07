Continental Aktie

66,86EUR
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

07.11.2025 07:04:32

Continental Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 60 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der künftig reine Autozulieferer habe trotz des Gegenwinds in der Branche eine starke operative Entwicklung gezeigt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seinem Resümee. Davon angetrieben, hätten die Aktien den Bewertungsabschlag zu Pirelli mittlerweile beseitigt. Er bevorzugt im Sektor aber Michelin. Das höhere Kursziel resultiere vor allem aus einem geänderten Bewertungsansatz nach der Abspaltung von Aumovio./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
67,02 € 		Abst. Kursziel*:
4,45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
66,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,70%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

