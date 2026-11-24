Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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24.11.2026 20:35:02
Could Anthropic's Claude Sheets Really Threaten Microsoft 365?
Microsoft (NASDAQ:MSFT) fell after Anthropic launched Claude Sheets, raising fresh questions about its dominance in Office. The real test is whether AI competition starts to reduce Microsoft 365 seats and slow growth. Until then, the sell-off may be more about fear than deteriorating fundamentals.
Stock prices used were the market prices of Nov. 11, 2026. The video was published on Nov. 23, 2026.
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Analysen zu Microsoft Corp.
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