NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 19:08:02
Could Nvidia Be the Next Super Micro?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has suddenly become the stock no one wants to buy. Its co-founder, Jensen Huang, has resigned and is no longer the company's president and CEO. The big concern is that Huang has been involved in an affair with a Chinese spy, which has potentially resulted in billions of dollars worth of Nvidia chips being sent to China illegally.
The danger is that it could result in legal consequences for Huang and cast a shadow over the company's operations. Investors only need to look as far as another tech company, Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), as an example of how badly things can get. Its co-founder, Yih-Shyan Liaw, was charged this year in an alleged smuggling scheme to send Nvidia chips to China. And the stock has struggled to rally, even though the business has seemingly done well and grown.
Could Nvidia end up following in the footsteps of Super Micro?
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
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18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
18:00
|Nvidia, Chip-Aktien, Gold, Silber - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,70
|-4,15%
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