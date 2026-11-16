NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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16.11.2026 19:08:02

Could Nvidia Be the Next Super Micro?

Nvidia (NASDAQ:NVDA) has suddenly become the stock no one wants to buy. Its co-founder, Jensen Huang, has resigned and is no longer the company's president and CEO. The big concern is that Huang has been involved in an affair with a Chinese spy, which has potentially resulted in billions of dollars worth of Nvidia chips being sent to China illegally.

The danger is that it could result in legal consequences for Huang and cast a shadow over the company's operations. Investors only need to look as far as another tech company, Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), as an example of how badly things can get. Its co-founder, Yih-Shyan Liaw, was charged this year in an alleged smuggling scheme to send Nvidia chips to China. And the stock has struggled to rally, even though the business has seemingly done well and grown.

Could Nvidia end up following in the footsteps of Super Micro?

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