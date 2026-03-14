Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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14.03.2026 10:43:00

Could Oracle Become America's Next $1 Trillion Technology Stock?

As I write this, nine American companies have a market capitalization of $1 trillion or more. Most of them are from the technology and technology-adjacent sectors, which are generating phenomenal growth thanks to emerging industries like artificial intelligence (AI).Oracle (NYSE: ORCL) came within a whisker of joining the exclusive $1 trillion club last year when its market cap briefly topped $940 billion, but its valuation has since tumbled to around $480 billion following a 49% collapse in its stock price.Oracle is building some of the best AI data center infrastructure in the world, but there have been concerns about its growing debt, and also that some of its biggest customers won't be able to fulfill their massive orders for computing capacity. Fortunately, the company's operating results for its recent fiscal 2026 third quarter (ended Feb. 28) put some of those worries on the back burner.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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