Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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28.09.2026 18:05:00
Could Stablecoins Threaten Visa and Mastercard?
Visa (NYSE: V) and Mastercard (NYSE: MA), the world's two largest card payment companies, have both delivered multibagger gains since their IPOs. Visa, which went public at a split-adjusted price of $11 in 2008, trades at nearly $370 per share. Mastercard, which went public at a split-adjusted price of $3.90 in 2006, has surged to more than $560 per share.
Visa and Mastercard don't issue any cards of their own. Instead, they partner with financial institutions to issue co-branded cards that are tethered to their card-processing networks. Those partners handle the accounts and take on the debt, while Visa and Mastercard charge a "swipe fee" (usually 1%-3%) for every transaction processed on their networks. Most of those fees are paid back to the card-issuing banks, while Visa and Mastercard keep a single-digit cut.
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Nachrichten zu Visa Inc.
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25.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
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25.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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24.09.26
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24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
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22.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter (finanzen.at)
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22.09.26
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Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|324,20
|0,65%
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