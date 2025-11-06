DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen adidas-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das adidas-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 88,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 113,623 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 159,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 094,53 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,95 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für adidas eine Börsenbewertung in Höhe von 28,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at