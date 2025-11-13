DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in adidas-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades adidas-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 216,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,461 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 164,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,98 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,02 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 28,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at