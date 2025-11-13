adidas Aktie

Index im Blick 13.11.2025 09:29:11

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 5 812,21 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,899 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 5 795,92 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 787,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 795,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 812,73 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,63 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 568,19 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Wert von 5 388,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 740,34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 812,73 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 1,84 Prozent auf 29,60 EUR), Infineon (+ 1,81 Prozent auf 36,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,21 Prozent auf 27,64 EUR) und Allianz (+ 0,97 Prozent auf 364,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-4,13 Prozent auf 240,05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,42 Prozent auf 44,99 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 209,30 EUR), adidas (+ 0,18 Prozent auf 165,10 EUR) und Eni (+ 0,28 Prozent auf 16,45 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 944 771 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,763 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

