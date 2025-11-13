adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Index im Blick
|
13.11.2025 09:29:11
Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 5 812,21 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,899 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 5 795,92 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 787,31 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 795,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 812,73 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 3,63 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 568,19 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Wert von 5 388,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 740,34 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 812,73 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 1,84 Prozent auf 29,60 EUR), Infineon (+ 1,81 Prozent auf 36,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,21 Prozent auf 27,64 EUR) und Allianz (+ 0,97 Prozent auf 364,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-4,13 Prozent auf 240,05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,42 Prozent auf 44,99 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 209,30 EUR), adidas (+ 0,18 Prozent auf 165,10 EUR) und Eni (+ 0,28 Prozent auf 16,45 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 944 771 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 343,763 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
14:20
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.11.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)