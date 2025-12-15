DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GEA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden GEA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die GEA-Aktie bei 37,04 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 27,001 GEA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GEA-Papiers auf 55,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 506,68 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 50,67 Prozent vermehrt.

Der GEA-Wert an der Börse wurde auf 8,55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at