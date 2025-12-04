GEA Aktie
|57,75EUR
|0,70EUR
|1,23%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 55,50 auf 57,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Bei Gea rechnen die Experten 2026 zwar mit einer Wachstumsbelebung. Die Margenerholung dürfte allerdings mau bleiben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Underweight
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,60 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
56,85 €
|
Abst. Kursziel*:
1,32%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
57,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,26%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
