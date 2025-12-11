DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Am Donnerstag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,48 Prozent tiefer bei 24 013,12 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,081 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,311 Prozent leichter bei 24 055,17 Punkten, nach 24 130,14 Punkten am Vortag.

Bei 24 055,17 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 013,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,012 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 088,06 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 703,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der DAX einen Wert von 20 399,16 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,92 Prozent zu. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 556,80 EUR), Porsche Automobil (+ 1,03 Prozent auf 41,15 EUR), Daimler Truck (+ 1,01 Prozent auf 37,16 EUR), Brenntag SE (+ 0,82 Prozent auf 48,08 EUR) und GEA (+ 0,81 Prozent auf 55,95 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-2,92 Prozent auf 204,80 EUR), Siemens Energy (-1,33 Prozent auf 121,95 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 217,00 EUR), QIAGEN (-1,13 Prozent auf 38,86 EUR) und EON SE (-1,06 Prozent auf 15,35 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 325 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 239,104 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 5,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at