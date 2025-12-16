GEA-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Anlagenbauers sind einer der Top-Favoriten des Analysten Sven Weier für 2026. Auftrags- und Umsatzdynamik legten zu, aber der Markt scheine das Gegenteil einzupreisen, schrieb er am Montagabend. Der Ausblick des Managements für 2026 gehöre zu den optimistischsten außerhalb der Bereiche KI und Rüstung - und sei gut erreichbar.

Aktienbewertung im Detail: Die GEA-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:05 Uhr wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 56,35 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 31,32 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 30 113 GEA-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das GEA-Papier um 20,3 Prozent aufwärts. GEA dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 09.03.2026 präsentieren.

