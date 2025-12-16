Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagmorgen.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 24 137,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 060,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 147,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 849,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 16.09.2025, mit 23 407,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 20 335,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,91 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 1,05 Prozent auf 168,00 EUR), GEA (+ 0,89 Prozent auf 56,45 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,83 Prozent auf 40,30 EUR), BASF (+ 0,68 Prozent auf 44,55 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 70,46 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-4,19 Prozent auf 1 507,50 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 205,95 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 35,24 EUR), MTU Aero Engines (-1,66 Prozent auf 349,30 EUR) und Airbus SE (-1,35 Prozent auf 193,44 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 371 088 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,054 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die BASF-Aktie mit 5,12 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

